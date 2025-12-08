Чемпионат мира: Ихтияр Нишонов нокаутировал соперника в первом раунде. Видео

Турнир по версии IBA проходит в эти дни в городе Дубай.
Еще один спортсмен из Кыргызстана стартовал с победы на чемпионате мира по боксу в ОАЭ.
В весовой категории до 71 кг от Кыргызстана выступает Ихтияр Нишонов, который стартовал со стадии 1/16 финала.
Его первым соперником на турнире стал представитель Австралии. Поединок завершился в первом раунде, кыргызстанец отправил австралийца в нокаут и вышел в следующий этап.
Бой продлился 22 секунды.
До 71 кг
1/16 финала
Ихтияр Нишонов - Алекс Скантз
Источник: АКИpress