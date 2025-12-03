Сборная КР по боксу едет на чемпионат мира в ОАЭ в полном составе

В Федерации поблагодарили всех, кто помог

Сборная Кыргызстана по боксу в полном составе примет участие в чемпионате мира, который проходит в ОАЭ. Об этом сообщили в Федерации бокса.

Ситуация, которая возникла вокруг того, что не всем спортсменам выдали визы, была успешно урегулирована благодаря оперативному вмешательству администрации президента КР, Госагентства физической культуры, МИД и посольству КР в ОАЭ.

Авиабилеты и аккредитацию оплатил президент Международной ассоциации бокса IBA Умар Кремлев, так как ранее купленные билеты спортсменов «сгорели» из-за несвоевременного вылета.

Напомним, ранее стало известно, что большая часть команды не получила визы на соревнования.

Источник: vesti.kg




