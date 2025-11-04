Сколько денег получили призеры молодежного чемпионата мира в Сербии?

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Спортсмены из Кыргызстана смогли завоевать 4 медали — 1 золото, 1 серебро и две бронзы.

Федерация борьбы КР вручили денежные премии победителям и призерам молодежного чемпионата мира по спортивной борьбе среди молодежи в Сербии.

Турнир среди спортсменов не старше 23 лет прошел 20-27 октября в городе Нови-Сад (Сербия). В составе сборной Кыргызстана выступили 23 спортсмена по греко-римской и вольной борьбе среди мужчин и женщин.

Федерация борьбы вручила денежные призы победителям и их тренерам.

Нурзат Нуртаева (золото) — 200 000 сомов

Өмүрбек Асан уулу (серебро) — 150 000 сомов

Гульнура Таштанбекова (бронза) — 100 000 сомов

Билол Шарип уулу (бронза) — 100 000 сомов

Нурбек Изабеков (тренер) — 200 000 сомов

Ильгиз Жакыпбеков (тренер) — 150 000 сомов

Источник: АКИpress