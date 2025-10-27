Камчыбек Ташиев обсудил инвестиции в футбол Кыргызстана с сербским функционером

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Деятельность данных компаний направлена на привлечение инвестиций в футбольные клубы и академии.

Президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев встретился с сербским футбольным функционером и представителем компаний Upsher management company и RLM Advasory Зораном Терзичем.

Как сообщили в союзе, деятельность данных компаний направлена на привлечение инвестиций в футбольные клубы и академии. В настоящее время компания владеет основными долями в нескольких футбольных клубах Испании, Америки, Англии и Словакии.

Отмечается, что в настоящий момент Зоран Терзич изучает и анализирует возможности инвестирования в развитие футбола в Кыргызстане.

В ходе встречи стороны определили возможные направления совместной деятельности, обсудили вопросы реализации проектов и налаживания долгосрочного сотрудничества.

Источник: Кабар