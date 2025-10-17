Айсулуу Тыныбекова стала амбассадором VI Всемирных игр кочевников

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Открытие пройдет в Бишкеке на новом стадионе «Азаттык Арена».

Кыргызстанская спортсменка Айсулуу Тыныбекова стала амбассадором VI Всемирных игр кочевников.

Мероприятие запланировано на сентябрь 2026 года, открытие пройдет в Бишкеке на новом стадионе «Азаттык Арена».

VI Всемирные игры кочевников направлены на популяризацию традиций и культуру кочевых народов, а также на укрепление международного сотрудничества в области культуры и спорта. Эти Игры традиционно привлекают внимание мирового сообщества и способствуют развитию туризма, обмену опытом и углублению диалога между народами.

Айсулуу Тыныбекова - шестикратная чемпионка Азии, трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, призёр различных соревнований международного уровня, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио (2021), бронзовый призёр Олимпийских игр в Париж (2024), заслуженный мастер спорта Кыргызской республики.

Источник: Кабар