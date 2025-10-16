Бишкек, "САЯСАТ.KG". На соревнованиях национальную сборную Кыргызстана возглавлял тренер Тамчы Эсенбек уулу.
Кыргызстанцы завоевали 15 медалей на Кубке мира и чемпионате Азии по борьбе на поясах. Соревнования прошли с 7 по 12 октября в городе Новочебоксарск (Чувашская Республика, Россия).
Как сообщили в Госагентстве физкультуры и спорта, кыргызстанцы завоевали следующие места:
Результаты Кубка мира:
- Дастан Нурбек уулу — 57 кг, бронза
- Жанторо Калмырзаев — 62 кг, бронза
- Искендер Чынысов — 68 кг, бронза
- Нурдан Анарбеков — 75 кг, бронза
- Нургелди Алтымышев — 82 кг, бронза
- Нургелди Оторбаев — 90 кг, бронза
- Бакай Абдиманап уулу — свыше 100 кг, бронза
Результаты чемпионата Азии:
- Нурдан Анарбеков — 75 кг, золото
- Нургелди Алтымышев — 82 кг, золото
- Нургелди Оторбаев — 90 кг, золото
- Шамшидин Израил уулу — 100 кг, золото
- Бакай Абдиманап уулу — свыше 100 кг, серебро
- Дастан Нурбек уулу — 57 кг, бронза
- Жанторо Калмырзаев — 62 кг, бронза
- Искендер Чынысов — 68 кг, бронза
В судейском составе от Кыргызстана работали Жеңиш Токтоназаров и Ражап Кенжебаев.
Источник: АКИpress