Кыргызстанцы завоевали 15 медалей на Кубке мира и чемпионате Азии по борьбе на поясах

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На соревнованиях национальную сборную Кыргызстана возглавлял тренер Тамчы Эсенбек уулу.

Кыргызстанцы завоевали 15 медалей на Кубке мира и чемпионате Азии по борьбе на поясах. Соревнования прошли с 7 по 12 октября в городе Новочебоксарск (Чувашская Республика, Россия).

Как сообщили в Госагентстве физкультуры и спорта, кыргызстанцы завоевали следующие места:

Результаты Кубка мира:

- Дастан Нурбек уулу — 57 кг, бронза

- Жанторо Калмырзаев — 62 кг, бронза

- Искендер Чынысов — 68 кг, бронза

- Нурдан Анарбеков — 75 кг, бронза

- Нургелди Алтымышев — 82 кг, бронза

- Нургелди Оторбаев — 90 кг, бронза

- Бакай Абдиманап уулу — свыше 100 кг, бронза

Результаты чемпионата Азии:

- Нурдан Анарбеков — 75 кг, золото

- Нургелди Алтымышев — 82 кг, золото

- Нургелди Оторбаев — 90 кг, золото

- Шамшидин Израил уулу — 100 кг, золото

- Бакай Абдиманап уулу — свыше 100 кг, серебро

- Дастан Нурбек уулу — 57 кг, бронза

- Жанторо Калмырзаев — 62 кг, бронза

- Искендер Чынысов — 68 кг, бронза

В судейском составе от Кыргызстана работали Жеңиш Токтоназаров и Ражап Кенжебаев.

Источник: АКИpress