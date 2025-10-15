В Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Сегодня мы чествуем тех, кто своим трудом и упорством прославляет республику на мировой арене.

В Бишкеке состоялась торжественная церемония вручения сертификатов олимпийских стипендий Национального олимпийского комитета Кыргызской Республики (НОК КР).

Мероприятие собрало ведущих спортсменов, тренеров и партнеров олимпийского движения, которые внесли значительный вклад в развитие спорта страны.

Церемонию открыл генеральный секретарь НОК КР Кылыч Сарбагишев, отметив, что поддержка талантливых спортсменов является важной частью национальной спортивной политики. Он выразил благодарность партнерам — компании «Алтын Альянс» и BAKAI — за постоянную помощь и внимание к развитию олимпийского движения в Кыргызстане.

«Сегодня мы чествуем тех, кто своим трудом и упорством прославляет республику на мировой арене. Олимпийская стипендия — это признание достижений и стимул для новых побед», — подчеркнул президент НОК КР Умбеталы Кыдыралиев.

В ходе церемонии спортсменам вручены сертификаты олимпийских стипендий, памятные подарки от компании «Алтын Альянс» и премиальные карты VISA Infinite от BAKAI.

Карты предоставлены бесплатно и будут использоваться для зачисления ежемесячных стипендий. Программа действует уже третий год подряд, и партнерство между НОК КР и BAKAI стало примером успешного взаимодействия бизнеса и спортивных институтов.

Председатель правления BAKAI Умут Абакирова отметила: «Для нас большая честь быть частью программы, которая вдохновляет молодых спортсменов на достижение новых высот. Поддержка спорта — это вклад в будущее страны, в ее энергию, здоровье и победы».

Программа олимпийских стипендий направлена на поддержку перспективных спортсменов, представляющих Кыргызстан на международных соревнованиях и готовящихся к Олимпийским играм.

BAKAI как официальный партнер продолжает последовательно поддерживать развитие спорта и молодых талантов, помогая им достигать новых вершин.

