Кыргызстанцы завоевали два золота в Люксембурге

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кыргызстанские спортсмены вернулись с турнира с четырьмя медалями, включая два золотых.

Сборная Кыргызстана успешно выступила на чемпионате мира по боевым искусствам WFMC, который прошел с 3 по 5 октября в городе Вильц (Люксембург), сообщает Sport АКИpress.

В соревнованиях по грэпплингу золото завоевали Алмаз Акун (до 80 кг) и Бакыт Кадыров (до 85 кг).

В кикбоксинге Бектур Жоробеков (до 75 кг) стал серебряным призером в версии Kick light и бронзовым - в версии Light contact.

Таким образом, кыргызстанские спортсмены вернулись с турнира с четырьмя медалями, включая два золотых.

Источник: vb.kg