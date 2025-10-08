III Игры СНГ. Кыргызстанские борцы завоевали медали по греко-римской борьбе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Поединки состоялись в Олимпийском спортивном комплексе.

В Азербайджане вчера, 7 октября, в рамках III Игр СНГ прошли соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 17 лет. Об этом сообщили в Госагентстве физической культуры и спорта КР.

По их данным, поединки состоялись в Олимпийском спортивном комплексе.

Честь Кыргызстана защищали пять борцов. В весовой категории до 55 кг Рамазан Гасанов занял второе место и завоевал серебряную медаль. Элимбек Абдыкеримов (48 кг), Бекназар Эмилбеков (51 кг) и Иличбек Абдуллаев (65 кг) стали обладателями бронзовых наград.

Отмечается, что в итоге сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе завоевала четыре медали.

Источник: Кабар