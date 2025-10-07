Магомед Мусаев назначен советником Азиатской федерации борьбы

Бывший член сборной Кыргызстана по вольной борьбе Магомед Мусаев назначен советником президента UWW Asia (Азиатской федерации борьбы).

Мусаев выступал за сборную Кыргызстана в 2011-2020 годах.

В 2011 году он выиграл чемпионат Азии, а в 2012 году выступал на Олимпийских играх в Лондоне, где занял 7 место.

В 2014 году он завоевал серебро Азиатских игр в Корее, а в 2016 году занял 9 место на Олимпийских играх в Рио.

В 2018 году он во второй раз завоевал серебро Азиатских игр в Индонезии.

