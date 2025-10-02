Айсулуу Тыныбекову исключили из мирового рейтинга

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Тыныбекова объявила о приостановке спортивной карьеры после Олимпиады в Париже

Айсулуу Тыныбековы исключили из мирового рейтинга по версии Объединенного мира борьбы (UWW).

Обновленный рейтинг был составлен по итогам чемпионата мира, который прошел в Хорватии 13-21 сентября.

Тыныбекова объявила о приостановке спортивной карьеры после Олимпиады в Париже, где она заняла 3 место.

После этого она была избрана вице-президентом Федерации борьбы Кыргызстана, а недавно стала членом Комиссии спортсменов UWW.

По итогам 2024 года Тыныбекова занимала 3 место в мировом рейтинге в весовой категории до 62 кг, а после чемпионата Азии в апреле опустилась на 5 место.

В июне она занимала 7 место, а после чемпионата мира в Хорватии была исключена из ростера.

На данный момент в этой весовой категории от Кыргызстана есть Калмира Билимбек кызы, которая занимает 21 место.

Источник: АКИpress