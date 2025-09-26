Валентина Шевченко снимается в сериале "Список смертников"

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе, кыргызстанская спортсменка Валентина Шевченко, участвует во втором сезоне приквела сериала "Список смертников", съёмки которого проходят в Марокко.

В социальных сетях Шевченко опубликовала закулисные фотографии со съёмочной площадки и написала: "Счастлива быть частью проекта!"

Для Валентины это не первый опыт в кино. В 2021 году она сыграла вместе с Хэлли Берри в фильме "Удары", где получила похвалу за реалистичные боевые сцены. Сейчас спортсменке предстоит роль в одном из громких телевизионных проектов под руководством Криса Прэтта.

Помимо актёрской деятельности, 16 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 322 Шевченко проведёт защиту титула против китайской спортсменки Вейли Жанг. На счету Шевченко - 25 побед, 4 поражения и 1 ничья, у Жанг - 26 побед и 3 поражения.

Источник: Вечерний Бишкек