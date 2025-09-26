           
Айсулуу Тыныбекова избрана членом Комиссии спортсменов UWW

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Айсулуу Тыныбекова избрана членом Комиссии спортсменов UWW на период 2025-2029 годы.

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова избрана членом Комиссии спортсменов Объединенного мира борьбы (UWW). Об этом сообщила Федерация борьбы Кыргызстана.

Выборы проходили в Загребе в рамках чемпионата мира по борьбе, где проголосовало около 400 спортсменов.

В состав Комиссии вошли 9 выдающихся борцов, представляющих разные континенты:

Арсен Джулфалакян (Аргентина)

Юи Сусаки (Япония)

Тамаш Лоринц (Венгрия)

Айсулуу Тыныбекова (Кыргызстан)

Хассан Яздани (Иран)

Мария Преволараки (Греция)

Абделлатиф Мохамед (Египет)

Джессика Лаверс-Макбейн (Австралия)

Николаас де Ланге (ЮАР).

Членство в Комиссии спортсменов UWW - это не только признание заслуг, но и возможность напрямую представлять интересы спортсменов на уровне Бюро и Конгресса UWW. Комиссия формирует голос борцов со всего мира и влияет на важные решения международной федерации.

           