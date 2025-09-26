Айсулуу Тыныбекова избрана членом Комиссии спортсменов UWW

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Айсулуу Тыныбекова избрана членом Комиссии спортсменов UWW на период 2025-2029 годы.

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова избрана членом Комиссии спортсменов Объединенного мира борьбы (UWW). Об этом сообщила Федерация борьбы Кыргызстана.

Отмечается, что Айсулуу Тыныбекова избрана членом Комиссии спортсменов UWW на период 2025-2029 годы.

Выборы проходили в Загребе в рамках чемпионата мира по борьбе, где проголосовало около 400 спортсменов.

В состав Комиссии вошли 9 выдающихся борцов, представляющих разные континенты:

Арсен Джулфалакян (Аргентина)

Юи Сусаки (Япония)

Тамаш Лоринц (Венгрия)

Айсулуу Тыныбекова (Кыргызстан)

Хассан Яздани (Иран)

Мария Преволараки (Греция)

Абделлатиф Мохамед (Египет)

Джессика Лаверс-Макбейн (Австралия)

Николаас де Ланге (ЮАР).

Членство в Комиссии спортсменов UWW - это не только признание заслуг, но и возможность напрямую представлять интересы спортсменов на уровне Бюро и Конгресса UWW. Комиссия формирует голос борцов со всего мира и влияет на важные решения международной федерации.