Тренерский штаб сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе подал в отставку

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Тренеры решили уйти со своих постов по собственному желанию.

Как сообщает Федерация борьбы Кыргызстана, тренеры решили уйти со своих постов по собственному желанию.

Отметим, речь идет о главном тренере Уране Калилове, а также старших тренерах молодежной и юношеских сборных Азате Бейшебекове, Атае Замирбекове и других. Весь тренерский состав сборной был назначен в конце 2014 года.

Федерация поблагодарила тренеров за проделанную работу и вклад в развитие греко-римской борьбы в стране.

Ранее любители борьбы, особенно греко-римского стиля, раскритиковали выступление борцов Кыргызстана на чемпионате мира в Загребе (Хорватия). В ответ федерация выпустила сообщение в соцсетях о том, что одна бронзовая медаль - хороший результат при нынешнем тренерском штабе, за что еще больше подверглась критике. Позже это сообщение было удалено.

Напомним, по итогам чемпионата мира единственную бронзовую медаль в составе сборной КР по греко-римской борьбе завоевал Асан Жанышов в весовой категории до 87 кг. На этом чемпионате не выступили призеры последних Олимпийских игр Акжол Махмудов и Жоламан Шаршенбеков.

Команда по вольной борьбе завоевала две медали, из которых серебро у Бекзата Алмаз уулу, бронзу взял Эрназар Акматалиев. Женская сборная также взяла две медали, серебро у Айпери Медет кызы, бронза - Нурзат Нуртаевой.

Источник: kaktus.media