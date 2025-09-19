Нурзат Нуртаева завоевала бронзу чемпионата мира

Бишкек, "САЯСАТ.KG".

Эта медаль стала для Кыргызстана четвертой на данном чемпионате мира.

Спортсменка из Кыргызстана Нурзат Нуртаева завоевала 3 место на чемпионате мира по борьбе в Хорватии.

Она выступала в весовой категории до 72 кг, где в первой схватке победила действующую чемпионку Азии и первого номера турнира Жамилю Бакбергенову из Казахстана.

В четвертьфинале кыргызстанка одержала победу над американкой, но в поединке за выход в финал уступила Алле Белинской из Украины.

В схватке за итоговое 3 место кыргызстанка победила спортсменку из Франции и завоевала бронзовую медаль.

До 72 кг

1/8 финала

Жамиля Бакбергенова (Казахстан) - Нурзат Нуртаева — 3:3, победа Нуртаевой

1/4 финала

Нурзат Нуртаева - Александра Глэйд (США) — 8:4

Полуфинал

Нурзат Нуртаева - Алла Белинская (Украина) — победа Белинской на туше

Схватка за бронзу

Нурзат Нуртаева - Паулин Лекарпентер (Франция) — 5:0

Источник: АКИpress