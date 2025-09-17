Айпери Медет кызы вышла в финал чемпионата мира в Хорватии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В решающем поединке за золотую медаль Медет кызы будет бороться против Генесис Росангела Валдез (Эквадор).

Айпери Медет кызы вышла в финал чемпионата мира по спортивной борьбе в Хорватии.

Она выступает в весовой категории до 76 кг и стартовала со стадии 1/8 финала, где досрочно победила 19-летнюю чемпионку Европы (U-23) из Турции.

В четвертьфинале Медет кызы встретилась на ковре с действующей чемпионкой Панамерики из США. Кыргызстанка уступала в счете 2:3, но смогла вырвать победу за 10 секунд до конца схватки.

В поединке за выход в финал Медет кызы встретилась на ковре с действующей чемпионкой Европы из Украины. По итогам 6 минут схватки кыргызстанка одержала победу и вышла в финал.

В решающем поединке за золотую медаль Медет кызы будет бороться против Генесис Росангела Валдез (Эквадор). Эта схватка пройдет 17 сентября.

До 76 кг

1/8 финала

Айпери Медет кызы - Элмира Ясин (Турция) — 10:0

1/4 финала

Айпери Медет кызы - Кэйли Рене Уэлкер (США) — 8:3

Полуфинал

Айпери Медет кызы - Анастасия Алпеева (Украина) — 10:5

Финал

Айпери Медет кызы - Генесис Росангела Валдез (Эквадор)

Источник: АКИpress