Эрназар Акматалиев завоевал бронзу на чемпионате мира по борьбе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мировое первенство проходит в Хорватии

Кыргызстанец Эрназар Акматалиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе в Хорватии.

Он выступал в весовой категории до 70 килограммов и стартовал 13 сентября со стадии 1/16 финала, досрочно одолев соперника из Чили. После Акматалиев уступил лидеру мирового рейтинга из Японии Йосиносукэ Аояги, но у него появился шанс в борьбе за бронзу.

В схватке за третье место кыргызстанец встретился с армянским спортсменом Арманом Андреасяном и одержал победу со счётом 8:2.

Источник: vesti.kg



