На Иссык-Куле завершилась спартакиада на кубок председателя ГКНБ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сегодня, 5 сентября 2025 года на территории Иссык-Кульской области завершилась ежегодная республиканская спартакиада по игровым видам спорта на Кубок Председателя Госкомитета нацбезопасности Кыргызской Республики.

В спартакиаде приняли участие сотрудники всех региональных управлений ГКНБ, 9 служба, ССН «Альфа», а также команды, сотрудники ПС ГКНБ КР и ветераны ведомства. Как и ранее сообщалось, мероприятие проходило по следующим видам спорта: общекомандные для мужчин – футбол, волейбол, баскетбол, индивидуальные – шахматы, для женщин эстафета бег на 3000 метров, дартс, баскетбол 3х3.

На торжественном закрытии спартакиады с официальной речью к спортсменам обратился Заместитель Председателя Кабинета Министров КР – Председатель ГКНБ генерал-полковник К.К.Ташиев, поблагодарив всех за участие и отметив важность развития спорта и повышения уровня физической подготовки военнослужащих, как один из залогов обеспечения высокой эффективности оперативно-служебной деятельности сотрудников, что регулярные спортивные тренировки способствуют укреплению дисциплины, командного духа и общей боевой готовности.

Спартакиада проводится с целью популяризации здорового образа жизни, выявления лучших спортсменов среди сотрудников, а также укрепления корпоративного духа в силовых структурах.

По общим итогам Спартакиады победителям были вручены Кубок председателя и призы.