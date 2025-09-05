Өмүрбек Бекжигит уулу стартовал с победы на чемпионате мира в Англии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Турнир по версии World Boxing стартовал 4 сентября в городе Ливерпуль.

Кыргызстанец Өмүрбек Бекжигит уулу с победы стартовал на чемпионате мира по боксу в Англии.

Бекжигит уулу выступает в весовой категории до 85 кг, где стартовал со стадии 1/32 финала. Его первым соперником станет Каан Аюкутсун из Турции, которому кыргызстанец проиграл на лицензионном турнире в Италии.

В Ливерпуле Бекжигит уулу смог взять реванш, одержав победу раздельным решением судей — 4:1 (30-27, 28-29, 30-27, 30-27, 30-27).

Кыргызстанец вышел в следующий раунд, где встретится в ринге со вторым номером турнира Вандерлеем Де Соузой Перейрой из Бразилии. Этот бой пройдет 7 сентября.

Зафарбек Камилов (до 55 кг) в первом поединки бился против американца Орландо Заморы и уступил ему со счетом 1:4.

Источник: АКИpress