Кыргызстан обыграл Палестину в отборе Кубка Азии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Финальная стадия Кубка Азии U-23 пройдет в январе 2026 года в Саудовской Аравии.

В Бишкеке стартовали отборочные матчи Кубка Азии 2026 года среди молодежных сборных (U-23).

В первом туре сборная Кыргызстана обыграла команду Палестины со счетом 2:1. Следующий матч кыргызстанцы проведут 6 сентября против сборной Узбекистана.

На групповом этапе национальная команда играет в квартете E, где также выступает сборная Шри-Ланки.

Финальная стадия Кубка Азии U-23 пройдет в январе 2026 года в Саудовской Аравии.

Источник: vb.kg