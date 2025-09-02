Бекдөөлөт Расулбеков﻿ выиграл золото турнира в США

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Его суммарный результат 392 кг позволил ему занять 1 место и выиграть золотую медаль.

Спортсмен из Кыргызстана Бекдөөлөт Расулбеков выиграл золотую медаль международного турнира в США.

Турнир VIRUS Weightlifting Series 2 прошел 27-30 августа в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США).

Расулбеков выступал от команды Marin Heavy Athletics в весовой категории до 110 кг, где всего были заявлены 37 спортсменов.

В рывке кыргызстанец успешно реализовал все 3 попытки, подняв поочередно 160, 167 и 172 кг.

В толчке все его 3 попытки также оказались успешными — 200, 210 и 220 кг.

Источник: АКИpress