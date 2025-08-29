Сколько получил Жантөрө Мирзалиев за победу на чемпионате мира (U-20)

Спортсмены из Кыргызстана завоевали 3 медали.
Федерация борьбы КР вручила денежные премии спортсменам, которые завоевали медали молодежного чемпионата мира в Болгарии.
Турнир среди спортсменов не старше 20 лет прошел в городе Самоков. Спортсмены из Кыргызстана завоевали 3 медали.
Жантөрө Мирзалиев занял 1 место в состязаниях по греко-римской борьбе и выиграл золотую медаль.
Адилет Акылбеков занял 2 место в турнире по вольной борьбе и завоевал серебро.
Кыйыркуль Шаршебаева завоевала бронзовую медаль.
Жантөрө Мирзалиев и тренер сборной по греко-римской борьбе получили по 200 тыс. сомов.
За серебро вручили по 150 тыс. сомов, за бронзу — по 100 тыс. сомов.
Источник: АКИpress