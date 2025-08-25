Жантөрө Мирзалиев — чемпион мира по борьбе (U-20)

Месяц назад Мирзалиев выиграл золотую медаль чемпионата Азии (U-20), который проходил в Бишкеке.

Спортсмен из Кыргызстана Жантөрө Мирзалиев выиграл золотую медаль молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе среди спортсменов не старше 20 лет.

Он выступал в весовой категории до 67 кг.

Кыргызстанец стартовал с двух досрочных побед над спортсменами из Беларуси и Швейцарии, а затем победил иранца и вышел в полуфинал.

В поединке за выход в финал Мирзалиев победил представителя Узбекистана, а в финале одолел чемпиона России среди молодежи 2024 года.

До 67 кг

1/16 финала

Жантөрө Мирзалиев - Игорь Зварыкин (UWW) — 9:0 за 2:06

1/8 финала

Жантөрө Мирзалиев - Сая Робин Брюннер (Швейцария) — 8:0 за 1:37

1/4 финала

Жантөрө Мирзалиев - Голамреза Хоссейн Абдовали (Иран) — 5:3

1/2 финала

Жантөрө Мирзалиев - Фаёзбек Эшмирзаев (Узбекистан) — 5:3

Финал

Жантөрө Мирзалиев - Эрзу Закриев (UWW) — 4:2

