Жантөрө Мирзалиев — чемпион мира по борьбе (U-20)

Спортсмен из Кыргызстана Жантөрө Мирзалиев выиграл золотую медаль молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе среди спортсменов не старше 20 лет.
Он выступал в весовой категории до 67 кг.
Кыргызстанец стартовал с двух досрочных побед над спортсменами из Беларуси и Швейцарии, а затем победил иранца и вышел в полуфинал.
В поединке за выход в финал Мирзалиев победил представителя Узбекистана, а в финале одолел чемпиона России среди молодежи 2024 года.
Месяц назад Мирзалиев выиграл золотую медаль чемпионата Азии (U-20), который проходил в Бишкеке.
До 67 кг
1/16 финала
Жантөрө Мирзалиев - Игорь Зварыкин (UWW) — 9:0 за 2:06
1/8 финала
Жантөрө Мирзалиев - Сая Робин Брюннер (Швейцария) — 8:0 за 1:37
1/4 финала
Жантөрө Мирзалиев - Голамреза Хоссейн Абдовали (Иран) — 5:3
1/2 финала
Жантөрө Мирзалиев - Фаёзбек Эшмирзаев (Узбекистан) — 5:3
Финал
Жантөрө Мирзалиев - Эрзу Закриев (UWW) — 4:2
Источник: АКИpress