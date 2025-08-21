Обладатель «Золотого мяча» Христо Стоичков прилетел в Кыргызстан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Он принял участие в церемонии открытия программы «Футбол для школ»

Бывший игрок сборной Болгарии по футболу и испанской «Барселоны» Христо Стоичков сегодня прилетел в Кыргызстан, сообщает Кыргызский футбольный союз.

Президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев встретился с легендой мирового футбола, обладателем «Золотого мяча» Христо Стоичковым. Звезда футбола стал почётным гостем официальной церемонии открытия программы «Футбол для школ».

Христо Стоичков поздравил президента КФС с успешным запуском этой программы в стране. Ташиев в свою очередь выразил уверенность, что инициатива ФИФА по внедрению футбола в школьную программу даст хорошие результаты в будущем.

После встречи Христо Стоичков ознакомился с Национальной футбольной академией КР.

Программа «Футбол для школ» направлена ​​на приобщение детей к футболу. Она реализуется всеми 211 ассоциациями-членами ФИФА и способствует интеграции футбола в национальные системы образования. При реализации данной программы в Кыргызстане школы будут обеспечены 3600 футбольными мячами, пройдет республиканский семинар с участием инструкторов ФИФА, а также будут организованы региональные семинары для учителей физкультуры.

Источник: vesti.kg



