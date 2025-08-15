Кыргызстанец сломал руку, но стал чемпионом мира по таэквондо ITF

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Всего с соревнований сборная КР привезла 38 медалей

Кыргызстанец Аскарбеков Искак во время участия в чемпионате мира по таэквондо ITF поломал руку, но не сдался, и в итоге завоевал золотую медаль.

«В финале он сломал руку в конце первого раунда. Впереди был еще второй раунд до победы. Но он закрыл глаза на боль, вышел на бой и сделал все ради победы. Чтобы наш флаг взмыл выше всех остальных!» - отметили его поклонники.

Поясним, спортсмены из Кыргызстана на чемпионате по таэквондо ITF, который прошел с 22 по 27 июля в Барселоне, завоевали 38 медалей. Об этом сообщил тренер сборной Жоомарт Акылбеков.

Всего в соревнованиях приняли участие более 2 тысяч участников из 40 стран. Впервые в истории страны Искак Аскарбеков (в весовой категории до 70 килограммов) и Радомир Михайлов (до 76 килограммов) завоевали золотые медали среди взрослых в дисциплине «спарринг».







