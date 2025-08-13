Жуманазарова и Медет кызы поедут на чемпионат мира

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Турнир пройдет 13-21 сентября в городе Загреб.
Стал известен состав сборной Кыргызстана по вольной борьбе среди женщин для участия в чемпионате мира в Хорватии.
Всего в состязаниях по женской борьбе будут разыграны 10 комплектов медалей. В составе сборной Кыргызстана выступят три спортсменки, в числе которых чемпионка мира 2021 года Мээрим Жуманазарова и финалистка чемпионата мира 2023 года Айпери Медет кызы.
Состав женской сборной Кыргызстана по борьбе
До 68 кг - Мээрим Жуманазарова
До 72 кг - Нурзат Нуртаева
До 76 кг - Айпери Медет кызы
Источник: АКИpress