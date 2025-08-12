Денису Петрашову дали 500 тыс. сомов за бронзу на чемпионате мира

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «В числе призеров по плаванию появилась новая страна – Кыргызская Республика.

Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев принял Дениса Петрашова, завоевавшего бронзовую медаль на чемпионате мира по плаванию в Сингапуре. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Адылбек Касымалиев поздравил Дениса Петрашова с завоеванием бронзовой медали на чемпионате мира.

«В числе призеров по плаванию появилась новая страна – Кыргызская Республика. Это историческая победа», - добавил он.

«Поздравляю вас с новым рекордом Кыргызской Республики в плавании на 100 метров брассом! Предыдущий рекорд также принадлежал вам. Результат в 58,88 секунды – это вершина, достигнутая благодаря многолетнему труду, упорству и целеустремленности. Эта победа – результат совместных усилий отца и сына, вместе представляющих Кыргызстан на 6 Олимпиадах: Евгений Георгиевич участвовал в Играх 1996, 2000 и 2004 годов, а Денис Евгеньевич – в 2016, 2020 и 2024 годах», – сказал Адылбек Касымалиев.

Он отметил, что государство и впредь будет поддерживать спортсменов, создавая условия для подготовки и достижения результатов. Он отметил, что проектируются школы с плавательными бассейнами, а Иссык-Куль станет центром спортивного туризма, что даст импульс развитию водных видов спорта.

Председатель Кабмина вручил денежные сертификаты спортсмену и его тренеру.

Источник: АКИpress