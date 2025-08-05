Кыргызстанцы стали вторыми на турнире по таэквондо ITF в США

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Сборная Кыргызстана была представлена 11 спортсменами под руководством тренеров Кутманбека Мукашева, Темирлана Тагайбаева и Искендера Нарбаева.

Кыргызстанские спортсмены заняли 2-е командное место на международном турнире по таэквон-до ITF в США.

Как сообщили в федерации, со 2 по 3 августа в городе Чикаго прошёл международный турнир по таэквон-до ITF, собравший около 170 участников из Кыргызстана, Финляндии, Эстонии, Украины, Болгарии и США.

Сборная Кыргызстана была представлена 11 спортсменами под руководством тренеров Кутманбека Мукашева, Темирлана Тагайбаева и Искендера Нарбаева.

Результаты кыргызских спортсменов:

Айлинайша Иминова — 2-е место (туль), 2-е место (спарринг)

Мадина Алиева — 1-е место (туль), 2-е место (спарринг)

Акежан Табышев — 2-е место (спарринг)

Айназик Абдужаббирова — 1-е место (спарринг), 2-е место (туль), 2-е место (спарринг)

Уран Канатов — 1-е место (туль), 1-е место (спарринг)

Аббад Токторбеков — 2-е место (туль), 1-е место (спарринг)

Алиман Канатова — 1-е место (спарринг)

Адинай Саламатова — 1-е место (туль), 3-е место (спарринг)

Аяна Ашимова — 3-е место (туль), 1-е место (спарринг)

Нурислам Батырбеков — 1-е место (туль), 1-е место (спарринг)

Алымбек Каныбеков — 1-е место (туль), 3-е место (спарринг)

Командный зачёт:

Команда Александра Дмитрова (True Way), США Сборная Кыргызской Республики Команда под руководством мистера Визберга, США

Отмечается, что участие в этом престижном турнире стало важным шагом в развитии оригинального таэквон-до ITF в Кыргызстане и подтверждением высокого уровня подготовки наших спортсменов на международной арене.

Источник: Кабар