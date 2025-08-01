Борцы из Кыргызстана завоевали 3 золота и серебро на международном турнире в Польше

Бишкек, "САЯСАТ.KG". А Раззак Бейшекеев, выступавший в весовой категории до 67 кг, завоевал серебряную медаль.

Члены национальной сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе завоевали 3 золотые и одну серебряную медаль на международном турнире Pytlasinski, который проходит в Польше.

Как сообщили в Госагентстве физической культуры и спорта, золотыми медалями и титулом чемпионов турнира отличились Жоламан Шаршенбеков в весовой категории до 63 кг, Акыл Сулайманов в категории до 60 кг и Акыйкат Кулжигит уулу в категории до 55 кг.

А Раззак Бейшекеев, выступавший в весовой категории до 67 кг, завоевал серебряную медаль.

Источник: Кабар