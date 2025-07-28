Денис Петрашов завоевал бронзу чемпионата мира

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На чемпионате мира в Сингапуре он также будет плыть на дистанциях 50 и 200 метров брассом.

Кыргызстанский спортсмен Денис Петрашов занял 3 место на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

27 июля он стартовал на дистанции 100 метров брассом, где всего были заявлены 76 спортсменов.

В предварительных заплывах Петрашов показал результат 59,53 секунды, занял 8 место в уверенно вышел в полуфинале.

Вечером того же дня кыргызстанец с результатом 59,2 секунды квалифицировался в финальный заплыв, заняв итоговое 7 место. Этот результат стал новым рекордом Кыргызстана на данной дистанции. Петрашов побил свое же достижение, установленное в мае этого года в США (59,23).

28 июля в финальном заплыве Петрашов показал результат 58,88 секунды и занял итоговое 3 место, завоевав бронзовую медаль.

Денис Петрашов стал первым в истории Кыргызстана спортсменом, который смог выйти в финал на чемпионате мира по водным видам спорта.

На чемпионате мира в Сингапуре он также будет плыть на дистанциях 50 и 200 метров брассом.

Источник: АКИpress