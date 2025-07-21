Мунарбек Сейитбек уулу победил в дебютном бою на профессиональном ринге

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Судьи отдали победу кыргызстанцу единогласным решением.
Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу успешно дебютировал на профессиональном ринге.
Дебют финалиста Олимпийских игр-2024 и бронзового призера чемпионата мира состоялся 20 июля на турнире в Бишкеке во время боксерского вечера дружбы, организатором которого выступил японский промоушен SAIKOU LUSH.
Соперником Сейитбек уулу стал Коннрад Серуенге из Уганды (9 побед — 6 поражений).
Судьи отдали победу кыргызстанцу единогласным решением.
Источник: АКИpress