Денис Петрашов выиграл золото на Всемирной универсиаде

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В финальном заплыве кыргызский спортсмен показал время 59,32 секунды, оставив соперников позади и заняв первое место.

Кыргызский пловец Денис Петрашов завоевал золотую медаль на проходящей в Германии Всемирной универсиаде. Об этом сообщили в Государственном агентстве по физической культуре и спорту.

Согласно информации, он принимал участие в соревновании на дистанции 100 метров брассом и показал лучший результат.

На первом отборочном этапе Петрашов финишировал третьим с результатом 1 минута 0,63 секунды и прошел в полуфинал. В полуфинальном заплыве он улучшил время до 1 минуты 0,27 секунды, занял пятое место и вышел в финал.

В финальном заплыве кыргызский спортсмен показал время 59,32 секунды, оставив соперников позади и заняв первое место. Этой победой он принес Кыргызстану золотую медаль.

Источник: Кабар