Урмат Абдукаимов временно возглавил сборную Кыргызстана по футболу

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ранее эту должность занимал Максим Лисицын, который покинул пост главного тренера.

Урмат Абдукаимов назначен временным главным тренером национальной сборной Кыргызстана.

Как сообщили в Кыргызском футбольном союзе, это решение принято в связи с тем, что КФС в настоящее время активно ищет нового главного тренера для национальной команды.

Урмат Абдукаимов - опытный специалист, обладающий лицензиями категорий A, B и C Азиатской футбольной конфедерации (АФК). Ранее он работал помощником главного тренера национальной сборной, в настоящее время является главным тренером клуба Премьер-лиги «Талант», а также работает аналитиком в рамках проекта FIFA Talent Development Scheme.

Напомним, ранее эту должность занимал Максим Лисицын, который покинул пост главного тренера.

Источник: Кабар