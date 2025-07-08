Ашыралиев возглавил Управление спортсооружений КР

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ранее Болотбек Ашыралиев возглавлял дирекцию по национальным видам спорта.

В Государственном агентстве по физической культуре и спорту Кыргызской Республики произошло кадровое назначение - директором государственного учреждения "Управление спортивных сооружений и спортивного обеспечения" стал Болотбек Ашыралиев.

Как сообщили в ведомстве, нового руководителя представил коллективу директор агентства Айбек Абдымомунов. В своей речи он подчеркнул важность ответственного подхода к работе, профессионализма и своевременного выполнения поставленных задач.

Ранее Болотбек Ашыралиев возглавлял дирекцию по национальным видам спорта.

Источник: Вечерний Бишкек