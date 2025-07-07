Эмир-Хан Кыдыршаев перешел в «Мурас Юнайтед»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 12 августа «Мурас Юнайтед» дебютирует в Лиге вызова Азии.

Жалал-абадский футбольный клуб «Мурас Юнайтед» представил новичков, которых подписал в летнее трансферное окно.

Среди новичков есть защитник и капитан молодежной сборной Кыргызстана Эмир-Хан Кыдыршаев.

20-летний защитник в прошлом сезоне был заявлен за клуб «Тренчин» из Словакии, куда перешел в январе этого года, но так и не сыграл ни одного матча.

Также в «Мурас Юнайтед» перешли Ислам Юнусов и Темирлан Самат уулу из «Дордоя» и Нурбол Бактыбеков из «Кыргызалтына».

По итогам первой половины чемпионата Кыргызстана «Мурас Юнайтед» лидирует в чемпионате, опережая «Барс» на 4 очка. Также команда из Жалал-Абада вышла в полуфинал Кубка страны.

12 августа «Мурас Юнайтед» дебютирует в Лиге вызова Азии. В квалификации турнира команда сыграет в гостях против клуба «Абахани Лимитед» из Бангладеш.

Источник: АКИpress