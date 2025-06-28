Максим Лисицын покинул пост главного тренера сборной Кыргызстана по футболу

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В КФС приняли решение не продлевать соглашение

Максим Лисицын покинул пост главного тренера сборной Кыргызстана по футболу. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе (КФС).

В спорторганизации приняли решение не продлевать соглашение с Лисициным. Срок договора истекает в июне. Вместе с тренером из сборной уходит и его штаб.

Вице-президент КФС Нурдин Букуев встретился с Лисицыным. Он поблагодарил наставника от имени Камчыбека Ташиева и всей футбольной общественности, и выразил благодарность за профессиональную работу и вклад в развитие сборной.

Лисицын возглавлял «Ак шумкар» один год, в период третьего отборочного раунда к ЧМ‑2026