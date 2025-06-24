Ташиев потребовал ускорить строительство стадиона в Баткене – фото

Бишкек, "САЯСАТ.KG".

Ташиев раскритиковал темпы строительства, назвав их медленными, и потребовал ускорить работы.

Заместитель председателя кабинета министров — председатель Государственного комитета национальной безопасности и президент Кыргызской футбольной федерации Камчыбек Ташиев ознакомился с ходом строительства стадиона на 10 тысяч зрителей в городе Баткен.

На месте присутствовали полномочный представитель президента КР в Баткенской области Айбек Шаменов, представители подрядной организации и ответственные должностные лица, которым были даны конкретные поручения.

Ташиев раскритиковал темпы строительства, назвав их медленными, и потребовал ускорить работы.

Напомним, на развитие Баткенской области и улучшение её инфраструктуры государством выделено 10 миллиардов сомов. Из этой суммы 1 миллиард сомов предусмотрен на строительство стадиона.

Общая площадь территории, прилегающей к стадиону, составляет 10 гектаров. Помимо основной футбольной арены, здесь планируется построить три тренировочных поля и четыре мини-футбольные площадки, рядом с которыми будут размещены раздевалки.

Стадион и одно из тренировочных полей будут оснащены освещением, что позволит проводить футбольные матчи в вечернее время.

Также на территории комплекса будет построено общежитие на 100 мест для профессиональных футболистов и молодых игроков.

Для удобства посетителей предусмотрена автостоянка на 200 мест.

Этот масштабный футбольный инфраструктурный проект реализуется в Баткенской области впервые в истории независимого Кыргызстана.

Завершение строительства стадиона создаст условия для проведения крупных мероприятий как областного, так и республиканского значения.

Реализация проекта ведётся в рамках указа президента «О мерах по дальнейшему развитию футбола в Кыргызской Республике на 2024–2034 годы».