Пять медалей завоевала женская сборная Кыргызстана на чемпионате Азии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В копилке сборной - одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали.

Женская молодежная сборная Кыргызстана по борьбе (U-23) завоевала 5 медалей на чемпионате Азии, который проходит в городе Вунгтау.

Как сообщили в Госагентстве физической культуры и спорта, в копилке сборной - одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали.

Золотая медаль:

в весовой категории до 72 кг — Нурзат Нуртаева.

Серебряные медали:

до 55 кг — Арууке Кадырбек кызы;

до 67 кг — Кайыргүл Шаршебаева.

Бронзовые медали:

до 65 кг — Дильназ Сазанова;

до 68 кг — Гульнура Таштанбекова.

Сборная приняла участие в соревнованиях под руководством старшего тренера Нурдина Донбаева.