Пять медалей завоевала женская сборная Кыргызстана на чемпионате Азии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В копилке сборной - одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали.
Женская молодежная сборная Кыргызстана по борьбе (U-23) завоевала 5 медалей на чемпионате Азии, который проходит в городе Вунгтау.
Как сообщили в Госагентстве физической культуры и спорта, в копилке сборной - одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали.
Золотая медаль:
- в весовой категории до 72 кг — Нурзат Нуртаева.
Серебряные медали:
- до 55 кг — Арууке Кадырбек кызы;
- до 67 кг — Кайыргүл Шаршебаева.
Бронзовые медали:
- до 65 кг — Дильназ Сазанова;
- до 68 кг — Гульнура Таштанбекова.
Сборная приняла участие в соревнованиях под руководством старшего тренера Нурдина Донбаева.