Асан Жанышов стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе среди U-23

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Чемпионат продолжается, и кыргызстанские спортсмены надеются на дальнейшие успехи.

19 июня во Вьетнаме завершился молодежный чемпионат Азии по греко-римской борьбе, где спортсмен из Кыргызстана Асан Жанышов завоевал золотую медаль в весовой категории до 87 кг.

В турнире, где участвовали семь борцов, Жанышов одержал победы во всех поединках. На групповом этапе он выиграл у соперников из Индии, Казахстана и Таиланда с одинаковым счетом 9:0, а в полуфинале победил борца из Туркменистана. В финале кыргызстанец вновь встретился с казахстанцем Максатом Сайлау и вновь выиграл со счетом 8:0.

Для Жанышова эта победа стала третьей подряд на чемпионатах Азии среди спортсменов до 23 лет, что подтверждает его статус ведущего борца региона.

Чемпионат продолжается, и кыргызстанские спортсмены надеются на дальнейшие успехи.

Источник: vb.kg