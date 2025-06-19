Сборная Кыргызстана обыграла Францию

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Итоговый счет матча 2:1 в пользу сборной Кыргызстана.

Сборная Кыргызстана по футзалу с победы стартовала на международном турнире в Хорватии.

Турнир Futsal Week June Cup стартовал 18 июня в городе Пореч при участии четырех сборных.

В первом туре кыргызстанцы играли против сборной Франции и смогли победить. На 26 минуте Ислам Туратбеков открыл счет в матче, воспользовавшись ошибкой соперника. А на 37 минуте капитан команды Кайрат Кубанычов отправил мяч в пустые ворота. Французы смогли один гол отыграть на последних секундах матча.

Итоговый счет матча 2:1 в пользу сборной Кыргызстана.

Французы занимают 10 место в рейтинге ФИФА, а на чемпионате мира 2024 года дошли до полуфинала.

В другом матче данной группы Нидерланды со счетом 3:1 обыграли сборную Черногории.