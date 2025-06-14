В Бишкеке после реконструкции открылся многофункциональный спорткомплекс «Алга»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Обновленный стадион соответствует стандартам FIFA категории 4.

В городе Бишкек сегодня после капитального ремонта торжественно открыт многофункциональный спортивный комплекс «Алга».

В церемонии открытия принял участие президент Садыр Жапаров.

Спортивный комплекс «Алга» был построен в 1954 году и в советское время считался одним из ключевых спортивных объектов столицы. В течение многих лет он служил основной тренировочной и соревновательной базой для подготовки как молодых, так и профессиональных спортсменов. Об этом сообщил Айбек Джунушалиев на церемонии открытия комплекса.

По его словам, после распада СССР комплекс оказался заброшенным. В течение многих лет капитальный ремонт не проводился, материально-техническая база устарела, а стадион перестал соответствовать требованиям к спортивной инфраструктуре.

В связи с этим, в апреле 2024 года при поддержке государственных органов начались работы по капитальной реконструкции комплекса.

«С того момента мэрия оперативно разработала проект, в рамках которого мы уже в апреле начали демонтажные работы. С наступлением первых весенних дней начались строительные работы, которые мы завершили в мае. Мы не ограничились только строительством многофункционального стадиона и спорткомплекса провели также благоустройство набережной реки БЧК», - отметил он.

Обновленный стадион соответствует стандартам FIFA категории 4.

Площадь спорткомплекса составляет 7,4 гектара. Он оснащен натуральным газоном, шестидорожечной беговой дорожкой, четырьмя осветительными мачтами с уровнем освещения 1800 люкс, трибунами на 3000 мест, а также тренировочным полем с покрытием из натурального и искусственного газона.

В комплексе также предусмотрена гостиница на 142 человека, две раздевалки (каждая рассчитана на 60 человек), судейская, два конференц-зала, медицинский пункт, VIP-ложа, комментаторские кабины и медиа-зоны.

Кроме того, в комплексе имеются залы для футзала и борьбы, парковка на 153 автомобиля и мини-футбольное поле.

Также мероприятие продолжилось матчем между футбольными клубами «Алга» и «Барс» в рамках 12-го тура Премьер-лиги Кыргызстана.

Источник: Кабар