Улукбек Жолдошбеков стал заместителем директора спортивного колледжа

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Колледж известен как одна из главных кузниц спортивных талантов Кыргызстана.

Улукбек Жолдошбеков, первый кыргызстанец, завоевавший золото чемпионата Азии по вольной борьбе, назначен заместителем директора Республиканского спортивного колледжа имени Шералы Сыдыкова. Соответствующее распоряжение подписано руководством учебного заведения.

Назначение легендарного спортсмена символично: колледж, где он сам когда-то тренировался, теперь станет для него местом работы, где он сможет передавать свой опыт новым поколениям борцов.

Учебное заведение, созданное в 1971 году на базе бывшего детского дома, изначально носило название Республиканской общеобразовательной спортивной школы-интерната имени Надежды Крупской. Позже оно было преобразовано в колледж и получило имя выдающегося спортсмена и наставника Шералы Сыдыкова.

Колледж известен как одна из главных кузниц спортивных талантов Кыргызстана. Здесь готовились к Олимпийским играм и международным соревнованиям такие именитые спортсмены, как Канат Бегалиев, Руслан Тюменбаев, Данияр Кобонов, Арсен Эралиев, Акжол Махмудов, Эрназар Акматалиев, Айсулуу Тыныбекова и Айпери Медет кызы.