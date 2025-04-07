Арсалан Будажапов выиграл золото турнира в России

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 27-й по счету международный турнир Baikal Open прошел 3-6 апреля в Улан-Удэ.

Спортсмен из Кыргызстана Арсалан Будажапов стал победителем международного турнира по вольной борьбе в России.

27-й по счету международный турнир Baikal Open прошел 3-6 апреля в Улан-Удэ.

Будажапов выступал в весовой категории до 86 кг, где всего были заявлены 20 спортсменов.

Он стартовал со стадии 1/16 финала, где победил спортсмена из Монголии, а затем победил представителей России и Монголии, выйдя в финал.

В решающей схватке Будажапов встретился с Дмитрием Зайнидиновым из России и одержал победу, выиграв золотую медаль.

Всего же от Кыргызстана на данном турнире выступали 6 спортсменов.

К.Жакшылыков (до 61 кг), Б.Джамбулов (до 71 кг), Б.Тендиков и Д.Жамгырбек уулу (оба до 97 кг) и З.Будажапов (до 125 кг) не смогли завоевать медалей.