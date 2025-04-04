Денис Петрашов выиграл золото на турнире в США

Нужно привыкать к длинной воде перед чемпионатом мира

Спортсмен из Кыргызстана Денис Петрашов стал победителем международного турнира в США.

Очередной этап TYR Pro Swim Series проходит 2-5 апреля в Сакраменто (штат Калифорния).

3 апреля прошел финальный заплыв на дистанции 100 метров брассом, который выиграл спортсмен из Кыргызстана с результатом 1 минута 0,42 секунды.

Второе место занял олимпийский чемпион и чемпион мира Майкл Эндрю из США (+0,12 секунды).

«На этих стартах, которые проходят на длинной воде, спортсмены из США отбираются на чемпионат мира. Денис уже отобрался и проводит подготовку. Это первый старт на длинной воде после серии стартов в коротком бассейне. Нужно привыкать к длинной воде перед чемпионатом мира», - рассказал Sport АКИpress главный тренер сборной Кыргызстана Евгений Петрашов.

Источник: АКИpress