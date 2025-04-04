Сколько получили Медет кызы и Акматалиев за победу на чемпионате Азии по борьбе?

Турнир прошел 25-30 марта в Аммане
Призерам чемпионата Азии по спортивной борьбе 2025 года вручили денежные призы.
Турнир прошел 25-30 марта в Аммане, спортсмены из Кыргызстана завоевали 6 медалей.
Айпери Медет кызы и Эрназар Акматалиев выиграли золотые медали и стали чемпионами Азии.
Орозобек Токтомамбетов и Раззак Бейшекеев стали вице-чемпионами Азии, а Калмира Билимбек кызы и Ырыскелди Максатбек уулу завоевали бронзовые награды.
Президент Федерации борьбы Кыргызстана Эркин Тентишев вручил денежные премии спортсменам: 1 место — 200 тысяч сомов, 2 место — 150 тысяч сомов, 3 место — 100 тысяч сомов.
Источник: АКИpress