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Сколько получили Медет кызы и Акматалиев за победу на чемпионате Азии по борьбе?

Турнир прошел 25-30 марта в Аммане

Призерам чемпионата Азии по спортивной борьбе 2025 года вручили денежные призы.

Турнир прошел 25-30 марта в Аммане, спортсмены из Кыргызстана завоевали 6 медалей.

Айпери Медет кызы и Эрназар Акматалиев выиграли золотые медали и стали чемпионами Азии.

Орозобек Токтомамбетов и Раззак Бейшекеев стали вице-чемпионами Азии, а Калмира Билимбек кызы и Ырыскелди Максатбек уулу завоевали бронзовые награды.

Президент Федерации борьбы Кыргызстана Эркин Тентишев вручил денежные премии спортсменам: 1 место — 200 тысяч сомов, 2 место — 150 тысяч сомов, 3 место — 100 тысяч сомов.

Источник: АКИpress 

           