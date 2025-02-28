Умер легенда кыргызского футбола Юсуп Мусаев

Юсуп Мусаев считался лучшим футболистом Кыргызстана в 20 веке.

27 февраля в возрасте 89 лет скончался легендарный футболист Юсуп Иминович Мусаев.

Нападающий фрунзенского «Спартака» и «Алги» родился 27 февраля 1936 года.

Он являлся мастером спорта СССР, заслуженным тренером Кыргызской Республики, заслуженным деятелем физической культуры и спорта Кыргызстана.

За заслуги в отечественном футболе награжден медалью «Данк», а также почетной грамотой от президента FIFA Йозефа Блаттера.

Юсуп Мусаев считался лучшим футболистом Кыргызстана в 20 веке.

Похороны состоятся 28 февраля.