Умер легенда кыргызского футбола Юсуп Мусаев

Юсуп Мусаев считался лучшим футболистом Кыргызстана в 20 веке.
27 февраля в возрасте 89 лет скончался легендарный футболист Юсуп Иминович Мусаев.
Нападающий фрунзенского «Спартака» и «Алги» родился 27 февраля 1936 года.
Он являлся мастером спорта СССР, заслуженным тренером Кыргызской Республики, заслуженным деятелем физической культуры и спорта Кыргызстана.
За заслуги в отечественном футболе награжден медалью «Данк», а также почетной грамотой от президента FIFA Йозефа Блаттера.
Юсуп Мусаев считался лучшим футболистом Кыргызстана в 20 веке.
Похороны состоятся 28 февраля.