Акжол Махмудов одержал вторую победу на PWL

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Его соперником стал Ибрахим Гасем из Франции.

Акжол Махмудов одержал победу на турнире по спортивной борьбе Professional Wrestling League.

Восьмой по счету турнир PWL прошел 25 февраля в Алматы (Казахстан).

Махмудов выступил в весовой категории до 77 кг по греко-римской борьбе. Его соперником стал Ибрахим Гасем из Франции.

По итогам 6 минут схватки кыргызстанец победил со счетом 6:1.

29-летний Гасем является вице-чемпионом мира 2024 года в весовой категории до 72 кг. В 2023 году он стал чемпионом мира в этой категории.

Махмудов уже выступал в PWL в апреле 2023 года. Тогда в Алматы он боролся против Романа Власова из России и одержал победу (1:1).