В 2024 году кыргызстанцы завоевали 835 медалей на международных соревнованиях

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В 2024 году кыргызстанцы завоевали 835 медалей на международных соревнованиях.

Такие данные озвучены на коллегии Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики по итогам прошлого спортивного сезона.

Уточняется, что награды завоевали сборные страны, участвуя в различных соревнованиях. Из 835 медалей — 283 золотых, 223 серебряных и 329 бронзовых.

Спортсменам присвоено 397 спортивных званий, включая 281 мастера спорта Кыргызстана и 54 мастера спорта международного класса.

Источник: 24.kg