Дастан Лепшаков выиграл 4 млн тенге, победив в финале россиянку

Турнир прошел 2-4 февраля в Алматы.
Спортсмен из Кыргызстана Дастан Лепшаков стал победителем международного турнира в Казахстане.
Турнир прошел 2-4 февраля в Алматы.
В квалификационном раунде турнира бились 54 спортсмена, в числе которых были 9 представителей Кыргызстана. Лишь Ызатбеку Ратбекову удалось пробиться в основной раунд, куда сразу вышли Дастан Лепшаков и Азиз Мадаминов.
В основном раунде 16 спортсменов были разделены на 4 группы. По итогам группового этапа лишь Лепшакову удалось пройти в плей-офф.
Лепшаков сначала победил Иосифа Абрамова из России, а затем был сильнее другого россиянина Виктора Локтева.
В финальной встрече соперницей кыргызстанца стала Дарья Миронова. Лепшаков одержал победу и занял 1 место, забрав призовой фонд 4 млн тенге (примерно 490 тыс. сомов).
Источник: АКИpress