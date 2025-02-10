Дастан Лепшаков выиграл 4 млн тенге, победив в финале россиянку

Турнир прошел 2-4 февраля в Алматы.

Спортсмен из Кыргызстана Дастан Лепшаков стал победителем международного турнира в Казахстане.

Турнир прошел 2-4 февраля в Алматы.

В квалификационном раунде турнира бились 54 спортсмена, в числе которых были 9 представителей Кыргызстана. Лишь Ызатбеку Ратбекову удалось пробиться в основной раунд, куда сразу вышли Дастан Лепшаков и Азиз Мадаминов.

В основном раунде 16 спортсменов были разделены на 4 группы. По итогам группового этапа лишь Лепшакову удалось пройти в плей-офф.

Лепшаков сначала победил Иосифа Абрамова из России, а затем был сильнее другого россиянина Виктора Локтева.

В финальной встрече соперницей кыргызстанца стала Дарья Миронова. Лепшаков одержал победу и занял 1 место, забрав призовой фонд 4 млн тенге (примерно 490 тыс. сомов).

Источник: АКИpress