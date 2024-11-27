"Это меня так злит, что не могу есть" — интервью с футболистом Жоэлом Кожо

Нападающий сборной Кыргызстана по футболу Жоэл Кожо стал любимцем болельщиков благодаря не только голам, но и отношению к второй родине.

В интервью Sputnik Кыргызстан футболист рассказал о личном пути в спорте и футбольном кумире. Он признался, что всегда хотел быть нападающим, поскольку больше всего, как и многие болельщики, любит голы.

"Я очень люблю забивать. Чувствую себя не в своей тарелке, если даже на тренировке не забью. А если в игре у меня нет голевой возможности, сильно злюсь. Потом даже есть не могу", — отметил Кожо.

Он также рассказал, как отреагировал на предложение играть за сборную КР.

"Я уже отыграл здесь несколько сезонов на клубном уровне, и когда поступило такое предложение, подумал: "Вау, круто!". Тем более, я уже был женат на кыргызской девушке, поэтому с особым чувством начал играть за страну, которая стала моим домом. Выступать за сборную непросто, ты представляешь целую нацию. Каждый раз во время тренировок и матчей я отдаю всего себя", — подчеркнул футболист.

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